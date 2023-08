Il Cp Grosseto pesca Noisy, Tomar e Walsum: Hockey A1 in Europa

"Abbiamo ampie possibilità di passare alla fase successiva". Il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, commenta così il sorteggio del primo turno di Champions League, in programma dal 13 al 15 ottobre. Il quintetto di Michele Achilli ha pescato nell’urna della "World Skate Europe" il Noisy le Grand (Francia), Sporting Clube de Tomar (Portogallo) e Resg Walsum (Germania). Un gruppo sicuramente abbordabile per la formazione grossetana, diciottesima nel ranking mondiale. La formazione più pericolosa di quest’anno sembra essere il Tomar, una delle migliori compagini portoghesi, mentre Noisy le Grand e Walsum non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo per Saavedra e compagni. Il Cp vorrebbe organizzare il quadrangolare in via Mercurio. Triangolare invece per il Follonica che se la vedrà con La Vendenne (Francia) e Herringen (Germania). Da scegliere la location.