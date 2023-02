Il Cp Grosseto ferma il Giovinazzo Pareggio beffa per il Castiglione

Due pareggi e una sconfitta per le squadre maremmane nella serie A2 di hockey su pista. L’Hobbystore Cp Grosseto fa tremare il Giovinazzo, costretto al pareggio (5-5) alla pista Mario Parri. I ragazzi di Carlo Gucci, al termine di una sfida appassionante, divertente e di ottimo livello tecnico, hanno giocato alla pari con la favorita numero uno per il salto in serie A1, muovendo la classifica in una delle partite più difficili dell’anno. Saitta e compagni sono stati anche due volte in vantaggio, con una grande prova di carattere; si sono trovati sotto per 5-4, ma Michele Nerozzi come un falco a quattro minuti dalla fine ha regalato un punto d’oro. Ottima la prestazione di Tommaso Bruni che ha chiuso la saracinesca in molte occasioni, tenendo a galla i biancorossi con ottime parate. Ma tutta la squadra finalmente ha avuto un atteggiamento giusto ed è riuscita a strappare un punto in una partita dove era difficilissimo farlo, almeno sulla carta. Pareggia anche la Blue Factor Castiglione in trasferta contro i ragazzini terribili del Pumas Ancora guidati in pista da Mirko Bertolucci. La squadra di Aloisi si fa raggiungere sul 5-5 finale dopo essere stata anche in vantaggio di due gol. A nulla sono valse le doppiette di Brunelli e Piro e il gol del solito Buralli. Alla fine, sulla pista del Varignano, Marchetti prima e Pesavento poi, ristabiliscono la parità che alla fine per il Castiglione sa molti di beffa.

Male invece l’Acea Follonica che viene superata in casa da un Camaiore più cinico: la squadra di Polverini si deve inchinare con il punteggio di 1-4. Decisivo nella sfida è stato Maremmani, autore di una tripletta che ha spaccato la partita dopo che i biancazzurri erano riusciti a pareggiare con Faelli.