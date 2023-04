Il Cp Grosseto è fantastico Vince ed è in semifinale

Il Cp Grosseto non fallisce la storica opportunità di conquistare la semifinale scudetto con un 2-0 nella serie dei quarti con il Gamma Sarzana, battendolo 5-3. I liguri, subito in svantaggio grazie al gran gol di Tonchi De Oro, hanno cercato con tutte le maniere di portare i locali alla bella e per tutto il primo tempo hanno impensierito la retroguardia grossetana. Al 2’, il Grosseto sblocca il risultato: Saavedra va via a un avversario e serve al centro Gaston De Oro che fulmina Corona. Al 6’ il Gamma Sarzana ha avuto la grande occasione su rigore per pareggiare, ma Menichetti ferma molto bene il tiro centrale di Borsi. Al 12’ Festa ferma irregolarmente Mount in area: Galoppi non esita a fischiare il rigore, che De Oro si vede neutralizzare da Corona. La ripresa si apre con un gran tiro di Saavedra, ma nell’azione successiva il Gamma Sarzana va vicino al pareggio su una punizione di prima. Al 5’ da una straordinaria combinazione tra Saavedra e Mount arriva il raddoppio e poco dopo da un assist stellare dell’inglese per il puntero De Oro arriva il terzo centro, che chiude la sfida. Al 14’ Saavedra mette il sigillo sulla qualificazione calando il poker con una punizione di prima da gran campione. Al 19’ il Sarzana con un tiro sotto porta di Perroni accorcia le distanze, ma la splendida punizione di Mount a due minuti dalla sirena mette la parola fine e Sarzana, con due reti (Bielsa e Perroni) negli ultimi quaranta secondi, non può rovinare la grande festa del Cp Grosseto.