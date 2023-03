Il Cp Grosseto all’esame del Valdagno

Per il Circolo Pattinatori Edilfox inizia stasera alle 20,45 sulla pista del Why Sport Valdagno la volata finale per chiudere la regular season del campionato di serie A1 in una posizione di prestigio, per evitare innanzitutto il primo turno della volata scudetto. I ragazzi di Michele Achilli sono attesi a cinque incontri, due dei quali in casa e tre in trasferta. Di questi ben quattro sono scontri diretti. All’andata, in via Mercurio, la "Big red machine" s’è imposta per 6-2, dopo essere andata al riposo sul 3-1. I veneti provengono però da una serie di quattro risultati positivi, con due pareggi Doc contro Trissino e Lodi (entrambi per 1-1), e due vittorie, una con il Montebello e quella di sabato scorso a Bassano per 2-0. "La gara di Valdagno – dice Gaston "Tonchi" De Oro, l’ex di turno - sarà come tutte le altre partite, una guerra e forse anche di più. Loro sono in gran forma. Il portiere Bruno Sgaria s’è messo a parare e i risultati sono arrivati". "Andremo ad affrontare ogni gara per portare a casa la vittoria – aggiunge De Oro - La classifica è cortissima e per rimanere in alto, visto che ci attendono ben quattro scontri diretti, dovremo prendere con cura ogni gara. Da ora in poi non cambia per noi chi affrontiamo: ogni sabato sarà una finale".