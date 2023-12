Il Cp Grosseto all’assalto del Sandrigo. Servono tre punti per il quarto posto

A tre giorni di distanza dall’amara sconfitta contro il Trissino campione d’Italia, il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox viaggia oggi alla volta di Sandrigo, dove alle 20,45 si confronta con il Telea Medical di Davide Mendo. I veneti occupano il decimo posto con 10 punti e non hanno quindi perso tutte le speranze di arrivare tra le prime otto e centrare i playoff di Coppa Italia. I locali sono reduci da tre sconfitte, contro Lodi (1-2), Forte dei Marmi (1-8) e Trissino (7-2), e contro i biancorossi grossetani daranno il massimo per tornare a muovere la classifica. Il Cp Grosseto, che per lunghi tratti ha messo in difficoltà il Trissino, si deve però rimettere subito in carreggiata, sperando di aver recuperato le energie per dettare legge contro il Sandrigo. "Ci aspetta una partita impegnativa – sottolinea l’allenatore Michele Achilli – contro un quintetto affamato di vittorie. Siamo stati bravissimi contro il Trissino e dispiace non aver portato a casa un punto, ma abbiamo consumato molte energie, che abbiamo cercato di recuperare. Andiamo a Sandrigo per vincere, con i ragazzi che daranno il massimo nonostante abbiano giocato appena tre giorni fa. Thiel probabilmente verrà tenuto ancora a riposo per un infortunio muscolare. Sarà una battaglia, ma siamo pronti a giocarla".