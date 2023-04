Il Cp Grosseto a Sarzana Scattano i quarti playoff

Ci siamo. Scatta oggi alle 20,45 sulla pista del Vecchio Mercato a Sarzana l’avventura del Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto nei quarti di finale. I ragazzi di Michele Achilli, che hanno chiuso la stagione regolare con uno storico e strameritato quarto posto (i biancorossi hanno avuto il secondo attacco di A1, con 110 reti, e sono stati la terza squadra meno battuta, con sei sconfitte), partono con un vantaggio importante: giocare le gare decisive davanti al pubblico amico di via Mercurio. I playoff, si sa, sono un torneo a parte e la "Big Red Machine" parte con l’umiltà di chi sa di non aver fatto ancora niente, anche se ha in tasca il lasciapassare per il secondo turno di Champions League. "La situazione è diversa – dice il capitano dell’Edilfox, Pablo Saavedra – rispetto allo scorso anno, Sarzana ha fatto una straordinaria stagione, come noi. Sarà una serie molto combattuta. Ci teniamo a fare bene a casa loro, per cercare di chiuderla sabato a Grosseto". Il Grosseto arriva ai quarti di finale dopo una stagione straordinaria. "In regular season abbiamo fatto veramente bene – chiude Saavedra –. E’ anche vero che il bello inizia ora, sotto tanti aspetti. Speriamo di andare ancora avanti, abbiamo voglia, ci stiamo allenando bene e sarebbe bello per la città di Grosseto arrivare a una semifinale scudetto. Tutti pensano che il Sarzana sia la migliore avversaria che ci potesse capitare, ma in realtà non è proprio così: c’è un perché se è arrivato quinto, ma è anche vero che ci siamo meritati il quarto posto".