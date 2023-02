Il Cp a testa alta eliminato ai rigori

Si ferma a Bassano del Grappa l’avventura europea del Cp Grosseto, nonostante la vittoria per 6-5 (dopo i supplementari) sul campo dell’Ubroker, arrivata al termine di una partita incredibile, poi risolta ai rigori (4 reti per il Bassano e 3 per il Cp). E pensare che il primo tempo era finito 3-1 per i veneti. Andiamo alla cronaca. Una magistrale punizione di prima di Pablo Saavedra, conclusa con un alza e schiaccia, porta in vantaggio il Cp al 4’. Un gran tiro dalla distanza di Alberto Pozzato ristabilisce però la parità. Un fallo di Pozzato su Paghi, riporta Saavedra in lunetta, ma stavolta Veludo ipnotizza il capitano biancorosso. In power play l’Edilfox assedia la metà campo avversaria, ma i tiri di Paghi e Saavedra vengono fermati dal portiere locale. Un contatto in area grossetana viene sanzionato con il blu a Rodriguez. Marc Coy si vede parare il rigore da Menichetti, ma lo batte con un pallonetto sulla respinta. A 2’25 Coy porta Bassano sul 3-1 con una punizione spettacolare. Nella ripresa non cambia la musica con il Cp Grosseto che costruisce veloci azioni e si presenta al tiro, trovando sulla sua strada Veludo. All’11’ Mount si ripresenta in lunetta, ma Veludo neutralizza la conclusione del biancorosso. Il numero uno grossetano ferma anche il rigore di Coy. A nove minuti dalla fine l’ennesima espulsione manda sul dischetto Saavedra, il quale viene fermato da Veludo un altro miracolo. A sette minuti dalla fine è Coy Grau (tripletta per lui), con una bella azione di contropiede trova il 4-2. Grosseto però non molla e nel giro di quattro minuti rimette in piedi una partita ormai persa: Mario Rodriguez con due tiri da lontano porta la squadra sul 4-3, Franchi in mischia trova il pareggio e Saavedra a dieci secondi dalla sirena porta le squadre ai supplementari. Nel primo supplementare Coy segna il 5-5. Nel secondo supplementare Mario Rodriguez va sul dischetto, ma Veludo para ancora. Non sbaglia Saavedra, appostato alla destra. Il 6-5 per il Grosseto spedisce le squadre ai rigori. Dove il Bassano è più preciso: De Oro e Nacevich sbagliano, i giallorossi festeggiano con la rete decisiva di Baggio.