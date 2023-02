Il "Consani" sfida in serata il Calenzano

Diciassettesima giornata per la serie B2 femminile. Il "Luca Consani" oggi alle 18 sarà impegnato sul campo dell’Emmegel Calenzano. Il successo contro la prima della classe, unica formazione capace di vincere contro il team fiorentino, ha dato una scarica di fiducia importante alle grossetane che, pur invischiate nella corsa per non retrocedere, hanno nelle corde una salvezza in questo campionato. Servirà però che le ragazze di Rossi riescano a mantenere la concentrazione sempre, durante tutto l’incontro, come fatto la scorsa settimana. "Nonostante le assenze del turno precedente con qualche infortunio dell’ultimo momento – spiega Rossano Rossi – abbiamo avuto un confronto con le giocatrici ed abbiamo giocato senza centrali. Dietro un problema abbiamo trovato un’opportunità. Per la sfida col Calenzano ritroveremo Colucci. Andiamo per vincere e portare a casa il risultato".