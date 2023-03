Il Circolo Pattinatori a un bivio Arriva il Lodi: obiettivo i 3 punti

La stagione dell’hockey sta entrando nel momento più caldo, con il Circolo Pattinatori Grosseto ancora in piena corsa per due obiettivi importanti, un posto tra le sei squadre che salteranno il turno preliminare dei playoff e la finale di Coppa Italia. I ragazzi di Michele Achilli si giocherà gran parte delle possibilità nel giro di una settimana, affrontando per due volte il Lodi, stasera alle 20,45, sulla pista amica di via Mercurio, per la 23ª giornata di serie A1 e sabato prossimo, alle 18, a Trissino, nella semifinale di Coppa Italia. Il primo big match va in scena alla "Mario Parri", un posticipo di campionato richiesto dalla squadra lombarda guidata da Pierluigi Bresciani, dopo il turno di Coppa Campioni giocato giovedì contro il Barcellona. I giallorossi si sono arresi per 3-2 agli Azulgrana al termine di una partita bellissima. "Questo affascinante confronto - sottolinea il presidente del Cp Grosseto, Stefano Osti - è la migliore occasione per riscattare la brutta prestazione di Valdagno e per tornare dove la nostra squadra è stata finora: nelle prime quattro posizioni. Il Lodi è un avversario di tutto rispetto ma confido nella voglia di rivincita dei miei ragazzi. La classifica è molto equilibrata - chiude - e basta poco per salire sul podio o scendere al settimo posto. Confesso che a questo punto della stagione, dopo essere arrivati in seconda posizione e aver stazionato in terza e quarta, mi dispiacerebbe non chiudere tra le prime".