Il Castiglione riparte Carrefour, peccato

In serie A2, la vittoria a Camaiore ha fatto ripartire la Blue Factor dopo le due sconfitte consecutive a Sarzana e con il Giovinazzo. I tre punti conquistati al pala Pardini da Brunelli e soci sono stati conquistati meritatamente come ha confermato il bomber Federico Buralli. "Abbiamo giocato una bella partita – conferma il capocannoniere del campionato – contro una squadra difficile come la Rotellistica, che specialmente sulla sua pista concede davvero poco. E soprattutto i più giovani stanno maturando, prendendosi sempre più responsabilità. Il clima in squadra è buono e vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi". In serie B larga vittoria della squadra di Enrico Mariotti: al Casa Mora contro il Forte dei Marmi, fanalino di coda, è finita 14-0. Poker per Luca Mantovani, triplette per Matteo Mantovani e Samuel Cardi e doppiette per Emanuele Perfetti e Diego Guarguaglini. Non è bastata una tripletta di Leonardo Ciupi per consentire al Carrefour Alice Grosseto di uscire indenne dalla pista del Cgc Viareggio (7-6 il risultato finale), nella decima giornata del campionato di serie B. I ragazzi allenati da Fabio Bellan sono andati al riposo sotto per 4-3, dopo un primo tempo da protagonisti, nel corso del quale le reti di Ciupi e Giusti avevano permesso di condurre fino al 3-1 dopo 11 minuti di gioco. Il Viareggio, però, dall’1-3 è arrivato al 7-3 al 36’ con una tripletta realizzata nel secondo tempo. Dopo il gol di Balistreri, però, è iniziata una nuova gara per il Carrefour Alice: Riccardo Bruzzi ha dato il via a una rimonta che ha portato i grossetani sul 7-6 a 1’07 dalla fine della gara. Un blu a Pampaloni , a 11 secondi dalla fine, ha addirittura mandato sul dischetto Riccardo Bruzzi, ma il capitano non è riuscito a realizzare la punizione di prima del pareggio. La formazione biancorossa ha fatto vedere un buon gioco, anche se ancora volta ha pagato un’astinenza di quasi un tempo che ha permesso al Cgc di aggiudicarsi il match.