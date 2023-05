Il Castiglione non fa sconti, Buralli tris

La Blue Factor Castiglione vince anche il derby di ritorno: al Capannino, la tripletta di Buralli (41 gol in stagione) e il gol di Luigi Brunelli servono per battere 4-2 l’Acea Follonica. Un match combattuto, che ha visto fra gli azzurri del golfo il ritorno dell’ex Alberto Cabiddu, dopo il grave infortunio patito alla gamba. Buralli dopo 8’ apre le danze: penetrazione da destra e alza e schiaccia nell’angolino opposto. Il Follonica sbanda e dopo pochi secondi sempre Buralli raddoppia: il numero cinque recupera la pallina nella sua area e spara un missile che fa 2-0. Buralli fa tris in power play. Ad inizio ripresa il Follonica parte meglio. Cabiddu scende a sinistra e pesca in area dalla parte opposta Polverini, che al volo mette dentro il 3-1. Il Follonica insiste e Faelli insacca il 3-2. A chiudere in conti ci pensa Gigi Brunelli con un alza e schiaccia.