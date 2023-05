Il Castiglione non fa sconti al Pumas Ancora Buralli (tripletta) sempre più decisivo

Bella vittoria al termine di una partita combattuta per il Castiglione: al Casa Mora nella 15° giornata del campionato il Castiglione ha battuto per 4-1 il Pumas Ancora Viareggio. Con il campionato ormai saldamente in mano all’Afp Giovinazzo, le ultime gare della stagione servono solo per l’onore e le statistiche anche se proprio i biancocelesti volevano riscattare la gara d’andata finita in pari con i rossoverdi viareggini capaci di rimontare due gol nel finale. Il blù a Pesavento che aggancia Buralli, porta il bomber dei biancocelesti a battere il tiro libero: Mechini nulla può sulla bomba che vale il vantaggio maremmano. Il raddoppio castiglionese a fil di sirena con Buralli. Nella ripresa i rossoverdi partono meglio e dopo un paio di minuti accorciano le distanze con Rugani. Nel finale il Castiglione allunga. Brunelli recupera e lancia in contropiede Buralli che fa secco Mechini. Poi ci pensa Brunelli con una discesa imprendibile sulla destra a infilare il definito 4-1.