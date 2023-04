Il Castiglione ko al Casa Mora con il Giovinazzo

Non ha tradito le attese il big-match di serie A2: al Casa Mora a vincere è stato il Giovinazzo che ha battuto la Blue Factor per 6-4, e ora i pugliesi intravedono la vittoria del campionato e il ritorno nella massima serie. Pronti via e dopo una manciata di secondi lil tap-in sulla corta respinta del portiere di capitan Brunelli vale il vantaggio biancoceleste. Gli ospiti rimangono in difesa e così il Castiglione manovra e impegna a più riprese Dangelico. Il raddoppio all’8’: sul tiro dalla distanza di Brunelli, ci pensa Buralli a deviare di giustezza per il 2-0.

Santeramo accorcia e Mezzina pareggia: 2-2 con un tiro all’angolino dalla distanza. Nella ripresa Buralli segna su punizione e Brunelli lo imita per il 4-2. Il Giovinazzo negli ultimi 8’ minuti però ribalta l’incontro. Santeramo fa doppietta su punizione di prima e Correa fa secco Saitta. Ma Santeramo (poker) che segna il definitivo 6-4.