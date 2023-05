Il Castiglione chiude alla grande col Cgc Poker di reti per Perfetti a Viareggio

Nel campionato di serie B la Blue Factor di Enrico Mariotti chiude la stagione regolare con la bella vittoria a Viareggio contro il Cgc. Gara combattuta fino alla fine e protagonista assoluto Emanuele Perfetti, autore di 4 gol nel 5-3 finale (rete di Onori). Il Castiglione si è qualificato per le finali di categoria che si disputeranno proprio al Casa Mora. Vittoria anche per la formazione Under 19 nell’ultima partita della Final Three: al Casa Mora i biancocelesti non hanno fatto sconti all’Ash Spv Viareggio battuto per 12-4, con la cinquina di gol di Filippo Montauti dimostrando di avere un altro passo rispetto alla squadra versiliese. Sconfitta nel recupero per l’Under 15, battuta nel derby dal Follonica per 8-1, gol castiglionese di Palushi. Nella Coppa Fisr, manifestazione che chiude la stagione, nella categoria Under 13 con la rinuncia del Forte dei Marmi si è giocato solo il derby con il Grosseto, e biancorossi vittoriosi per 4-1: gol della Skipper Beach di Rosadini.