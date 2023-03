Il Castiglione batte il Forte e decolla Buralli ancora decisivo: tripletta

Che partita al Casa Mora: come all’andata tra Castiglione e Forte dei Marmi le emozioni non sono mancate, con i biancocelesti di Alberto Aloisi che alla fine l’hanno spuntata vincendo per 5-4. Come al solito gran protagonista nei maremmani Federico Buralli, tripletta decisiva. Il vantaggio del Castiglione al termine di un attacco tambureggiate: Buralli è stoppato sull’alza e schiaccia da Bertozzi, e sulla pallina vagante a centro area il più lesto è Guarguaglini a mettere dentro l’1-0. Il Forte si sveglia dopo metà tempo e in cinque minuti la ribalta. Ballestero centralmente è incontrastato e davanti a Saitta infila a fil di palo l’1-1. Il Castiglione sbanda e su un contropiede ben organizzato, è Giovannelli ben smarcato sul secondo palo a mettere dentro il 2-1 rossoblù. Nel finale entra Brunelli e il capitano maremmano sull’assist di Santoni si fa trovare pronto a centro area e insacca il 2-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa le due squadre continuano a battagliare. Al 10’ però inizia lo show di Buralli: largo a destra entra in area e fa secco Bertozzi per il 3-2. Il Forte pareggia con Bicicchi e passa in vantaggio con Poletti. La Blue Factior non ci sta: Buralli mette dentro il 4-4 e poi con un diagonale imprendibile fissa il 5-4 timbrando il 25esimo centro per il capocannoniere della serie A2.