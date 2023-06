Il Bsc non si ferma più Vittorie in Under 13 e 18

È stato un weekend ricco di vittorie e di soddisfazioni per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le tre formazioni femminili stanno compiendo, in proporzione all’età e al coefficiente di difficoltà dei rispettivi campionati, una stagione molto positiva, fatta di (tante) vittorie, duro lavoro e continua crescita. La prima squadra ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo coeso e basato su saldi principi: dopo la sconfitta per 10-0 in trasferta ad Anzio, le ragazze guidate dalla manager Elga Vannelli si sono imposte per 11-3 in gara due, non concedendo nulla alle avversarie. Doppio appuntamento, invece, allo stadio Scarpelli. Alle 13, L’Under 18 del Big Mat Bsc Grosseto ha sfidato la Fiorentina baseball e softball. Le biancorosse hanno trionfato 13-8. Da sottolineare le performance di Franceschelli in pedana, di Marianello (quest’ultime sempre più leader in campo), Secciani e Innocenti in battuta. Nel pomeriggio sono scese sul diamante dello Scarpelli anche le Under 13 contro il Firenze softball. Le "pink pesti" si sono imposte per 15-4, dimostrandosi particolarmente solide e mature sia in fase offensiva che in quella difensiva. Da sottolineare la magistrale prestazione di Viola De Gennaro in pedana che nei primi tre inning ha siglato ben otto strike out. Bene anche Lily Childers come rilievo.