Il big match è Valpiana-Montiano

Ventisettesimo turno di campionato in Prima categoria con il Belvedere che ha già vinto il campionato e con il derby della provincia per un migliore posto playoff. A Massa Marittima infatti si gioca Massa Valpiana-Montiano, sfida tra terza e quarta in classifica. Montiano che ha gli stessi punti del Gracciano e deve guardarsi le spalle anche dal rientro del Fonteblanda. Più sicura la squadra di Madau, quasi certa del terzo posto, sempre a patto che queste ultime giornate non gettino al vento quanto di buono fatto finora. In ottica playoff, come detto, sfida interessantissima a Fonteblanda, dove i neroverdi ospitano il Gracciano. Maremmani che sono sotto ai senesi di due punti. Il Belvedere, già campione, ospita il Venturina, mentre altra gara delicata sarà quella del Vezzosi di Orbetello, con i lagunari che attendono il Monterotondo. Il programma: Belvedere-Venturina, Fonteblanda-Gracciano, Massa Valpiana-Montiano, Orbetello-Monterotondo.