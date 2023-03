Il big match è fra Sorano e Manciano

Ventiduesima giornata nel campionato di Seconda categoria con due scontri complicatissimi nel girone C. Il Montieri sarà all’isola d’Elba per sfidare il Porto Azzurro in un match da dentro o fuori per la salvezza: elbani con due punti in meno dei biancoverdi ma col fattore campo, molto importante. Turno casalingo per il Ribolla invece che ospita la capolista Livorno 9 per un match davvero difficilissimo.

Nel girone D riflettori puntati su Sorano-Manciano, rispettivamente terza e seconda in classifica: una sfida che potrebbe definitivamente tagliare fuori il Sorano, e magari dare via libera all’Argentario. La capolista infatti ospita il Marina, formazione insidiosa, ma che al Maracanà avrà vita dura. La Nuova Grosseto ospita un Castell’Azzara tranquillo, mentre il San Quirico rischia a Santa Fiora. Il Caldana va a Rispescia.

Il programma: girone C, Porto Azzurro-Montieri, Ribolla-Livorno 9. Girone D, Alberese-Roccastrada, Argentario-Marina, Campagnatico-Virtus Amiata, Cinigiano-Scarlino, Santa Fiora-San Quirico, Nuova Grosseto-Castell’Azzara, Rispescia-Caldana, Sorano-Manciano.