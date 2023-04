Il Big Mat esagera Il Bbc si arrende al settimo

Un sabato da incorniciare per il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi si sono aggiudicati il derby con il Bbc Spirulina Becagli, vincendo per 13-1 gara due, in soli sette inning.

Anche in gara due, così come nella partita del pomeriggio, il Big Mat Bsc parte alla grande e si porta sul 3-0 con Piccini, Diaz e Rodriguez Reyes. Nella seconda ripresa Diaz, proprio come in gara uno, "spara" la pallina alle spalle degli esterni spingendo Cappuccini a casa e il Big Mat Bsc sul 5-0. Sempre nel secondo inning, lo Spirulina Becagli sigla il suo unico punto della gara.

Nel terzo inning Pasquini Sweed mette a segno il 6-1 e nella sesta ripresa la squadra ospite dilaga con Cappuccini, Piccini, Diaz e ancora Pasquini Sweed. Nella settima ripresa, infine, la gara si chiude per manifesta con Luciani, Piccini e Diaz che siglano il definitivo 13-1.

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (35), Diaz 5 (34), Rodriguez Reyes 6 (45), Scull DH (24), Backstrom 3 (15), Cinelli 2 (04), Pasquini Sweed 8 (14), Luciani 4 (13), Cappuccini 7 (02);

Spirulina Becagli Bbc Grosseto: Tomsjansen 8 (13), Noguera 5 (01, Franceschelli 02), Martini 3 (03), Herrera Torrez 6 (12), Pizzoli Gomez DH (03), Biscontri 2 (02), Vaglio 4 (13), Sarrocco 7 (03), Chelli 9 (02).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (W, 5.0 Ip, 3 H, 1 R, 1 Er, 2 Bb, 7 So), Doba (1.1 Ip, 2 So), Faria Acosta (0.2 Ip, 2 So);

Spirulina Becagli Bbc Grosseto: Gonzalez Valera (L, 4.0 Ip, 8 H, 6 R, 3 Er, 7 So), Noguera Rodriguez (3.0 Ip, 7 H, 7 R, 7 Er, 2 Bb, 4 So).