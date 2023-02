Quinta giornata del girone di ritorno in Prima categoria col Belvedere di Cavaglioni che va a caccia della nona vittoria di fila. Impegno non semplice però, visto come oggi alla Corte degli Ulivi arriva il Forte di Bibbona, formazione quotata anche per ambire ad un posto nei playoff. Blanchard e soci però non possono fermarsi, visto come la Casolese seppur staccata di 8 punti, è pronta a rientrare. Il Montiano, terzo in classifica, ospita il San Vincenz, formazione battuta all’andata, ma contro cui oggi il team di Sabatini dovrà guardarsi bene, in quanto in corsa per non retrocedere ed assetata di punti salvezza. Impegno casalingo invece per il Monterotondo che ospita il Gracciano. Una sfida che sulla carta può dare vita a tre differenti risultati, ma che i grossetani dovranno fare propria per tentare di rientrare nei playoff. Derby orbetellano al Vezzosi di Orbetello dove i lagunari ospitano il Fonteblanda. I padroni di casa getteranno il cuore oltre l’ostacolo per risalire la china, vista che la salvezza diretta è abbastanza lontana. Giallini ed i suoi ragazzi però non ci pensano proprio a perdere un derby così sentito. Sfida da tripla insomma, coi tre punti che fanno gola però ad entrambe. Il programma: Belvedere-Forte di Bibbona, Monterotondo-Gracciano, Montiano-San Vincenzo, Orbetello-Fonteblanda.