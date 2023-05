Il Belvedere prende il tecnico Giallini Mister Cavaglioni passa allo Scarlino

Grandi cambiamenti nel Belvedere Grosseto. La società del presidente Clementini, dopo il salto dalla Prima categoria alla Promozione, ha cambiato direttore sportivo e allenatore. Salutati rispettivamente Emiliano Romagnoli e Massimo Cavaglioni, la società grossetana ha scelto come nuovo ds Nicola Brezzi, ex colonna portante del Montiano. Ed il nuovo allenatore sarà Nicola Giallini (nella foto), lo scorso anno tecnico del Fonteblanda. Cavaglioni lascia così il Belvedere dopo una sola stagione culminata con una promozione, ed ora sarà il nuovo allenatore dello Scarlino in Seconda categoria. Cavaglioni approda dopo 30 anni sui campi di tutte le categorie fino all’Eccellenza, fino ad arrivare alla compagine del golfo dove porterà tutta la sua esperienza. Un curriculum di prestigio quello del sessantenne neo allenatore dello Scarlino, specialmente dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria. Per lui si tratta dunque della trentunesima sta-gione come allenatore.