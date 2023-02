Il Belvedere con il Viciomaggio Obiettivo finale

Il Belvedere è chiamato ad una prova di forza e di maturità. La formazione di mister Cavaglioni oggi scende in campo per la semifinale di Coppa Toscana di Prima categoria.

I grossetani oggi alle 15 saranno impegnati sul campo del Viciomaggio, formazione aretina che milita nel girone F di Prima. Oggi allo stadio "San Martino" di Viciomaggio a Civitella val di Chiana i grossetani si giocano una grande opportunità di accedere alla finalissima in programma poi a Firenze. Aretini che nel proprio girone sono terzi in classifica, Belvedere primo e lanciatissimo verso la vittoria del campionato. Ma quella di oggi sarà comunque una partita a sé, anche perché Cavaglioni avrà gli uomini contati. Mancheranno infatti, tra infortuni, squalifiche e indisposizioni, Majuri, Blanchard, Saloni, Faenzi, Zaccariello e Molinari. Praticamente sei giocatori potenzialmente titolari, tra cui spicca Blanchard, che finora ha fatto la differenza in campionato tra attacco e difesa.

Se al termine dei novanta minuti regolamentari persistesse ancora la parità, saranno effettuati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità saranno battuti i calci di rigore.