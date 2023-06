Il Bbc non vuole fermarsi Doppia sfida al Rovigo

La Spirulina Becagli Bbc Grosseto torna oggi (alle 16 e alle 20,30) allo stadio "Roberto Jannella" per confrontarsi, nella quinta giornata del girone d’andata della poule salvezza, con l’Itas Mutua Rovigo, formazione che è ancora in piena lotta per il primo posto, con un record di 5 vittorie e tre sconfitte. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi, che guidano la classifica insieme al Campidonico Torino (contro il quale sabato prossimo recupereranno garadue non disputata per la pioggia) con sei vittorie e una sola sconfitta. "Ci apprestiamo ad affrontare una buona squadra come Rovigo – dice il direttore sportivo Filippo Olivelli – con il giusto spirito, decisi a dare il massimo e non perdere mai di vista l’obiettivo per proseguire la striscia vincente". La compagine veneta (dalla quale è arrivato il ricevitore Franco Pizzoli), guidata da Fidel Guttierrez, è reduce da due shutout (3-0, 6-0) a spese del Verona e quindi scenderà in viale della Repubblica per rimanere attaccata alle formazioni di testa. I rodigini vantano una media 243, contro il 304 del Bbc (452 Barcelan, 379 Martini). Lo staff biancorosso dovrà oggi far a meno del ricevitore Yuri Sarrocco. A disposizione il resto del gruppo. Junior Oberto e Jairo Ramos confermeranno la rotazione migliore, con Federico Cozzolino (4-2, 3.27) e Luis Gonzalez (3-1, 2.37) partenti, mentre nel bull pen ci saranno Matteo Carletti (2-0, 0.69) e Tony Noguera (3-1, 2.86 con tre salvezze e 55so).