I tredicenni Ethan Marcucci e Akran Ekinci si laureano campioni regionali

Due campioni regionali per la Fight Gym Grosseto del presidente Amedeo Raffi: Marcucci e Ekinci senza rivali a Carrara, dove hanno alzato al cielo i titoli regionali delle rispettive categorie di peso. La Fight Gym espugna Carrara e le fasi regionali dei campionati italiani school boy e junior di pugilato. La società grossetana era presente con ben quattro atleti: i tredicenni Ethan Marcucci nei 57 chili e Akran Ekinci nei 90 chili che hanno vinto la loro finale conquistando l’accesso ai campionati italiani, il primo battendo in un match grintoso il labronico Luis Ekmekciu ed il secondo affermandosi sul pugile di casa Marlis Marini. Altrettanta fortuna non hanno avuto i più grandi i quindicenni, junior: Andrea Balistreri nei 52 chili che onorevolmente ha ceduto ai punti al lucchese Giancarlo Lemmi e Francesco Liberti che di un soffio ha sfiorato l’oro contro il fiorentino Lapo Giombini.

"Alla fine torniamo da questi campionati toscani con due campioni – dice il maestro Raffaele D’Amico -. È toccato ai più piccolini vincere, gli Schoolboy di tredici-quattordici anni mentre i Junior Andrea Balistrieri e Francesco Liberti di quindici-sedici anni non ce l’hanno fatta, ma si rifaranno presto perché hanno combattuto molto bene e soprattutto Francesco ha dato vita a un match molto entusiasmante.

Inoltre siamo stati premiati come terza società classificata in Toscana".