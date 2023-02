I "tigrotti" sono scatenati e conquistano 4 medaglie d’oro, 7 argenti e 9 bronzi

I "tigrotti" della Tana delle Tigri sono protagonisti alla Coppa Carnevale di Viareggio, torneo di karate con quasi 700 atleti e 45 società partecipanti. I "tigrotti" hanno ottenuto 4 primi posti, 7 secondi e 9 terzi posti, ma soprattutto il quinto posto assoluto e il primo posto con la categoria agonisti. Lorenzo Fanciulli e Ginevra Costaglione sono rispettivamente bronzo al kumite ed argento alla prova tecnica. Nico Moscini conquista due argenti nella prova tecnica e nel kumite. Liliana Tarlev è bronzo nel kumite. Vinicio Pignatelli sfiora il podio. Cristian Valeri è bronzo nel kumite, eliminato in semifinale dal fratello Cesare che va a prendersi l’oro. Iyed Lamine conquista un argento nella prova tecnica e un bronzo nel kumite. Leon Geres sesto nel kata e terzo nel kumite. Daniel Bereza eliminato alle finali del kata, perde le semifinali del kumite e si piazza terzo. Francesca Tanzini sesta nel kata, nel kumite è terza. Vittoria Giustarini quinta nel kata e seconda nel kumite, Sabrina Soatto sfiora il podio nel kata ed è terza nel kumite. Edoardo Trillocco sfiora il podio nel palloncino e nel kata. Lorenzo Amato è quinto nel kata. Alessandro Sandor è giunto in finale nel kata contro un ottimo avversario che abbandona per infortunio a pochi secondi dalla fine, che comunque stava battendo, e conquista l’oro. Alice Calchetti si piazza quinta nel kata. Shantall Brancacho nel kata vince l’argento con una prova che ricorda i bei tempi. Riccardo Busonero si piazza sesto nel kata. Alessandro Costanzo vince nel kata. Le squadre di kata a tre dei ragazzi ed esordienti si piazzano seconde quarte e quinte. La squadra cadettijuniores Costanzo, Bereza, Brancacho, vince l’oro senza storia.