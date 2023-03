I risultati delle compagini maremmane

Ancora una sconfitta per l’Invictavolleyball nella seconda fase del campionato di serie D maschile di volley. La giovane formazione grossetana, composta da molti under 19, e allenata dai coach Fabrizio Rolando ed Auro Corazzesi, ha perso 3-0 sul campo del Volley Arezzo: 25-19, 25-19, 25-18. Per quanto riguarda invece la serie D femminile, la Pallavolo Follonica ottiene il pass per i playoff di serie D, mentre cede ancora la Pallavolo Grosseto. Nel penultimo atto del torneo di D femminile di volley è arrivata la vittoria casalinga, seppur a Marina di Grosseto, contro l’Ambra Cavallini Pontedera per 3-1: 25-14, 25-15, 24-26, 25-12. Vittoria e tre punti che blindano l’accesso ai playoff per la formazione allenata da Giuseppe D’Auge. Le follonichesi hanno dominato i primi due set, per poi perdere il terzo set, ma chiudere comunque senza problemi anche la quarta frazione. Con la sosta della Jenco Volley School di Viareggio, le follonichesi tengono a distanza una diretta avversaria, e si posizionano ad un punto dalla capolista Robur Massa, sconfitta a Livorno, con un’ultima giornata da giocare. Per la Pallavolo Grosseto di coach Maurizio Natalini invece è arrivata una sconfitta per 3-0 in casa della Pallavolo Orsaro: 25-14, 25-10, 25-15.