"I playout vanno sospesi" Il Grifone al contrattacco

"Noi abbiamo chiesto la sospensione della disputa dei playout in attesa della decisione relativa al caso Seravezza. Siamo fiduciosi che la nostra richiesta venga accolta". Così il direttore generale biancorosso, Filippo Vetrini, al termine della regular season che ha visto il Grosseto scivolare nei playout a causa della classifica avulsa dopo aver raggiunto 41 punti insieme a Ostiamare e Sangiovannese che si sono salvate. Ricordiamo che il Seravezza Pozzi ha schierato un giocatore in maniera irregolare in venti partite. Si aspettano quindi le decisioni del giudice sportivo (in favore del Grosseto c’è il precedente del Fanfulla nel girone D). E non è detto che l’eventuale sanzione finale al Seravezza (c’è già chi parla di un eventuale patteggiamento) porti a una penalità di punti che permetta al Grifone di salvarsi direttamente. Ma se ciò non avvenisse resta l’incontro di domenica, dove il Grosseto affronta la Terranuova Traiana (35punti), sempre sul campo neutro di Poggibonsi e a porte chiuse data la squalifica dello "Zecchini". Dall’altra parte del tabellone Ponsacco (38) Trestina (37). I playout si giocano in una gara secca: in caso di parità anche dopo i supplementari si salva la squadra prima in classifica. Insieme al Grosseto, per il caso Seravezza, hanno presentato ricorso altre società: Città di Castello, Orvietana, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Montespaccato.