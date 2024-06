I maestri maremmani si uniscono e portano il tennis nelle periferie

Portare il tennis in quei paesi di Maremma dove sembrava impossibile praticarlo. E’ questo il risultato della collaborazione di cinque tenici maremmani. E’ nata in Maremma una scuola di tennis di altissimo livello. Una scuola di maestri pronti ad insegnare tennis in maniera itinerante. Da Casalecci, passando per Roccalbegna, Magliano in Toscana, Campagnatico ed Alberese. Il tutto è nato per volere di Marco Baleani, già maestro del circolo Apd Casalecci, ed ora maestro della nuova scuola che è nata in provincia di Grosseto. Oltre a Marco Baleani, faranno parte del team anche Luca Rosatone, Federico Giammarioni, Raniera Sorrentino e Fabrizio Brascugli. "Si tratta di un piccolo sogno che si sta avverando per la mia piccola società sportiva – spiega Marco Baleani dell’Apd Casalecci –. Un po’ di mesi fa ho avuto il piacere di accogliere la collaborazione del maestro Luca Rosatone: oltre al suo impegno nelle competizioni a squadre è nata per scherzo la possibilità di stringere anche un rapporto lavorativo. L’idea mi è piaciuta fin da subito, e sull’onda dell’entusiasmo ho deciso di avvalermi anche di altri collaboratori". Quindi dopo il maestro Rosatone, si è aggiunto il maestro Fabrizio Brascugli. "Quest’ultimo ci ha aiutato a portare avanti un corso estivo – prosegue Baleani -, nel Comune di Roccalbegna. Per ultima, si è aggregata la maestra Raniera Sorrentino che a Campagnatico porta avanti diue corsi per bambini e adulti".