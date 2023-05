I giovani minerari travolgono l’Argentario. La Virtus Maremma batte l’Invictasauro

È iniziata l’undicesima edizione della "Coppa Mini Passalacqua", torneo di calcio in notturna riservato alla categoria Giovanissimi misti in programma sul sintetico del "Passalacqua" di via Australia. In lista 16 squadre divise in quattro gironi. Le eliminatorie sono state aperte dal girone A con Follonica Gavorrano – Argentario (11-0) e dal girone C con Invictasauro – Virtus Maremma (0-1). FOLLONICA GAVORRANO: Bisceglia, T. Riva, Lesay, Cascioli, Pimpinelli, Presta, M. Riva, Grosso, Nardo, Loisi, Prisco. A disposizione: Alfonsi, Guarini, Spadi, Franchellucci, Arca, Ginanneschi, Mugnai, Rocchi. Allenatore: Daniele Pagliarini. ARGENTARIO: Loffredo, Renati, Chiodo, Manetti, Terramoccia, Schiano, Baghi, Metrano, Cinelli, Ruggeri, Dubbiosi. A disposizione: Baffigi, Giovani, Allori, Rosi, Sclano. Allenatore: Stefano Metrano.

Reti: 5’ Loisi, 10’ Pimpinelli, 16’ Nardo, 29’ Pimpinelli, 32’ M. Riva, 3’ st Grosso, 15’ st Nardo, 25’ st Nardo, 28’ st Franchellucci, 32’ st Franchellucci, 36’ st Mugnai. INVICTASAURO: Musarella, Porta, Bigiarini, Picchianti, Galatolo, Venturacci, Fazzi, Melone, Cavero, Fanciulli, Mariottini. A disposizione: Garzia, Begnardi, Bonari, Brunetti, Di Domenico, Galli, Perciavalle, Tamburelli, Galdi. Allenatore: Violi. VIRTUS MAREMMA: Eboli, Paolini, Daiu, Bendinelli, Turacchi, Kopshti, Agovivo, Radi, Sadi, Iacometti, Musli. A disposizione: Pantani, Nelli, Epa, Ferri, Tosi, Iustin, Reka. Allenatore: Sandro Vegliò.

Rete: 36’ Daiu.