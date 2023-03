I Condor volano sempre più in alto: porte aperte anche al calcio e alla ginnastica

I Condor Grosseto aprono le porte anche calcio e ginnastica. La società grossetana che ha fatto la storia del football e del cheerleading in Maremma riparte con le attività a Grosseto e ad Arcille. Novità in arrivo con una società polivalente che svarierà tra calcio, ginnastica, cheerleadering e football tra le principali discipline portate avanti a Grosseto e nell’impianto polivalente di Arcille. I Condor ripartono con alcune importanti novità come le attività di calcio giovanile, gestite insieme alla Nuova Arcille. Domani, infatti, ci sarà la prima amichevole contro l’Alberese, mentre il 2 aprile quella contro l’Ac Roselle. Sono due, infatti, i gruppi di giovani calciatori seguiti dai Condor, che contano circa trenta bambini, divisi nelle due fasce di età: dai 7 ai 9 anni e dai 10 ai 12. "Abbiamo risposto alle tante richieste di iscrizione alla scuola calcio – spiega la presidente Maira Ottobri – cominciando questo nuovo progetto sul campo polivalente di Arcille, insieme alla Nuova Arcille, e arrivando in poco tempo a gestire un gruppo numeroso di giovani calciatori. Abbiamo deciso di portare avanti il calcio a livello sociale per renderlo più inclusivo e aperto a tutti. Oltre a questo abbiamo avviato anche altri progetti sportivi legati all’attività motoria per over 65, alla ginnastica dolce per over 50, al progetto ‘Sport nei parchi’ con il Comune di Grosseto, alle lezioni di tiro con l’arco che il nostro collaboratore Andrea Farini sta facendo agli studenti dell’Isis Fossombroni, o al centro Cas di orientamento e avviamento allo sport che portiamo avanti insieme al Coni".

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 379.1636735.