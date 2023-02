Hobbystore, un passo alla volta Grande pareggio a Camaiore

L’Hobbystore Grosseto fa un altro passo avanti verso la salvezza, andando a prendere un punto pesante sulla pista della Rotellistica Camaiore, una delle regine del girone B di serie A2. I ragazzi di Carlo Gucci hanno fornito una prestazione gagliarda, portandosi due volte in vantaggio (sul 2-1 nel primo tempo e sul 3-2 nella ripresa) e recriminano per alcune occasioni sprecate che avrebbero potuto far girare la partita a loro favore. Saitta e compagni, prima di tutto, hanno dovuto fare i conti con una serie di belle parate di Bandieri, che ha eretto un muro davanti alla porta e ha sventato palle che sembravano indirizzate in rete. E’ anche vero che la rete del 4-4 di Matteo Battaglia (autore di una bella tripletta e del tiro che Nerozzi ha deviato per l’1-2) è arrivata a 25 secondi dalla sirena finale, con un gran tiro da lontano che è andato a morire all’angolino della porta difesa da Bandieri, quando i versiliesi pregustavano una vittoria. Al di là dell’importante pareggio, il Circolo Pattinatori, che non ha mai perso di vista l’avversario, rimanendo al massimo a una distanza di svantaggio, ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere contro la corazzata Giovinazzo, grazie a una prova di carattere, credendo fino alla fine a un risultato anche dopo il gran tiro di Pardini del 3-3 e il vantaggio di Benedetti dopo due minuti. In classifica l’Hobbystore rimane a sei punti a una lunghezza di ritardo da Sarzana e Salerno.