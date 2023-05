Hobbystore, il cuore non basta

Il Circolo Pattinatori Hobbystore disputa un’ottima partita ma non riesce ad andare oltre il pareggio (1-1) contro la Rotellistica Camaiore, al termine di una gara che avrebbe permesso di affrontare gli ultimi 100 minuti di campionato con qualche speranza in più di rimanere in serie A2. I ragazzi di Fabio Bellan, colpiti dopo tredici minuti da un’incursione personale di Pardini, hanno costruito diverse occasioni da rete, fallito un tiro diretto prima di trovare a tre minuti dalla fine il meritato pareggio con un bel gol di Riccardo Salvadori, su assist dalla destra di Francesco Borracelli. Un punto che cambia poco o niente in classifica e a questo punto per la salvezza servono sei punti contro il Castiglione e il Pumas. "Contro il Camaiore – commenta Bellan – abbiamo tirato tanto ma non abbiamo tirato bene. E’ mancato anche quel pizzico di fortuna va avanti da tutta la stagione".