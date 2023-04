Hobbystore cade per cinque secondi di follia

Cinque minuti di amnesia condannano il Circolo Pattinatori Hobbystore alla sconfitta sulla pista del Campolongo Salerno (5-3 il finale) in uno scontro salvezza che fa rimanere i ragazzi di Fabio Bellan soli in fondo alla classifica. Il ko in Campania lascia tanto amaro in bocca al quintetto grossetano, che ha sprecato almeno sette buone occasioni per andare in rete, prima di subire una doppietta da Fontan (prima con un tiro da lontano, poi con una conclusione sotto rete), che ha deciso una prima frazione tutto sommato equilibrata. Nella ripresa è arrivato l’improvviso blackout che ha permesso al Salerno di andare tre volte a segno tra il 2’ e il 5’. Sotto di cinque reti, l’Hobbystore ha comunque cercato di reagire. Una doppietta su tiro diretto di Salvadori e il gol in contropiede di Nerozzi, servito bene da Borracelli hanno riavvicinato i grossetani, ma non c’è stato più il tempo per avvicinarsi ulteriormente.