Hobbystore Caccia ai punti per la salvezza

Il Circolo Pattinatori Hobbystore è atteso oggi alle 18, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, a un incontro fondamentale con il Gamma Sarzana. I ragazzi di Fabio Bellan, ultimi in classifica con otto punti, sono alla ricerca di tre punti d’oro e la gara con i liguri sembra l’occasione giusta per avvicinare le formazioni che lottano con i grossetani per la permanenza in serie A2. Grazie alla vittoria contro il Campolongo Salerno, il Decom Roller Matera si è leggermente allontanato dalla zona calda, salendo a tredici punti e lasciandosi alle spalle Acea Follonica a 11, lo stesso Salerno a 10 e il Grosseto a 8. Salvadori e compagni sono reduci dal bel pareggio conquistato sul campo del Forte dei Marmi, che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca per la mancata vittoria.

Il Cp Grosseto cercherà però di fare tesoro e proseguire la sua corsa a cinque giornate dalla fine del campionato. La presenza del nazionale under 23 Serse Cabella darà sicuramente più spessore all’organico. Il Castiglione invece gioca in trasferta a Matera.