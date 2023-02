Health Lab alla grande Nomadelfia benino

Concluso il girone di andata della Prima Divisione di calcio a 5 Uisp con l’ultimo recupero, quello tra Muppet Etrusca Vetulonia e Sporting Talamone. A brindare è il team di Luca Fabbri, che così apre il ventaglio delle pretendenti alla prima posizione: 8 a 4 il punteggio finale, con Briaschi, Gabellieri e Stefanini a incidere nel parziale decisivo. Per il campionato di calcio a 7 balzo in avanti del Nomadelfia, che però non riesce a completare il sorpasso al vertice: Neri e compagni prima la spuntano di misura 1 a 0 sul Fratres Grosseto grazie all’acuto di Daniele Bonato, poi vengono raggiunti sul 2 a 2 nei minuti finali dal Patatinaikos di Bottone insediandosi così alle spalle della capolista Young Boys. In risalita anche le quotazioni della Castiglionese, dopo il largo 8 a 0 sempre sui Patatinaikos con Ciottoli e Friani sugli scudi e anche del Barracuda campione in carica che batte 5 a 3 il Partizan Degrado, trascinato dai gol di Iacobucci e Ingrati. Nel campionato di calcio a 7 over 35, invece, ulteriore rinvio per Finanza & Friends-Ristorante Il Veliero, mentre l’Health Lab rinsalda la propria terza posizione con il perentorio 7 a 1 calato contro il Professione Casa: determinante il tandem Pisani-Savini, con quest’ultimo che stacca tutti nella corsa al capocannoniere. Si sta disputando anche il campionato Over 35 di calcio a 5 sempre organizzato dal Comitato provinciale Uisp. Il percorso del Lido Oasi non conosce macchia: Falciani e compagni vincono senza scendere in campo contro i Veterani Sportivi e tengono a debita distanza il Finanza & Friends, l’inseguitrice al momento più vicina, che si impone con un britannico 2 a 0 sul Ristorante il Veliero: decisivi D’Andrea e un Morganti ancora sulla cresta dell’onda. Rinviata Professione Casa-Health Lab.