Grosseto, serve di più E ora c’è la Sangio

Il Grosseto di Cretaz continua a stare con un piede nella zona calda della classifica e con un piede in zona salvezza. La formazione biancorossa infatti, con 30 punti, occupa l’ultimo posto playout della classifica. Alla luce dei risultati di ieri pomeriggio, purtroppo, si complica la posizione del Grosseto dopo il pareggio ottenuto contro l’Ostiamare. Quando mancano sette giornate alla conclusione del torneo (quattro in trasferta Sangiovannese, Flaminia, Terranuova Traiana, Ghiviborgo e tre in casa, si fa per dire, perché saranno tutte giocate in campo neutro a Poggibonsi quelle contro Arezzo, Tau e Pianese) la classifica nei bassifondi si sta facendo sempre più intrigante. Al momento in zona retrocessione diretta abbiamo Terranuova Traiana e Montespaccato con 27 punti, in zona playout Trestina 27, Orvietana 29, Città di Castello e Grosseto 30. A quota 30 anche il Tau in zona salvezza. Una classifica intrigante, ma al tempo stesso assai corta e questo vuol dire che con poco il Grosseto potrebbe salire in zona salvezza. E qui ritorna un classico ritornello dei tifosi più tifosi "basta due vittorie per salire". Questo è vero , ma devono essere i giocatori in campo, alla domenica, a trasformare questo semplice ritornello in una piacevole realtà. Tutti i discorsi e le considerazioni che vengono fatti intorno alla squadra non servono a nulla per cui sono necessarie serenità e tranquillità intorno al "gruppo" di mister Cretaz, che non ha ancora vinto, con la speranza che i giocatori siano in grado di uscire da una situazione che si sta complicando ogni giornata che passa. Ora il calendario riserva la trasferta di San Giovanni Valdarno per la quale, ad eccezione dello squalificato Ciolli, il tecnico avrò a disposizione tutti i giocatori: il lavoro settimanale deve trovare uno sbocco positivo alla domenica con la conquista dei tre punti. Torneranno Cretella e Ferrante, con l’allenatore del Grifone che, escluso Ciollo, potrà nuovamente attingere dalla rosa, cercando di ottenere punti da un campo comunque molto difficile.