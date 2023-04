Grosseto sconfitto 4-1 dal Livorno

Sconfitta esterna per 4-1 per le Under 15 del Grosseto, superate dalle più esperte coetanee del Livorno. Amaranto più disinvolte nella prima frazione di gioco ma a segno solo per una svista delle unioniste, con Marinai che gonfia la rete. Ancora Marinai protagonista col gol del 2-0 a inizio secondo tempo, cui segue l’acuto di Baldini. Riduce il passivo Festelli grazie ad un contropiede velenoso, cui le biancorosse ricorrono più volte. Nel terzo tempo, ancora gol di Marinai. Dopo la sosta pasquale ancora una trasferta per le grossetane, impegnate col San Miniato. LIVORNO: Marchi, Clementi, Miliani, Marinai, Lonzi, Vigni, Lonzi N., Baldini, Cimpi. A disposizione: Lancioni, Zupo, Tampucci, Baldi, Petroni, Molise. All. Menicucci. GROSSETO: Giannini, Fabrizi, Festelli, Medaglioni, leoni, Carlicchi, Magiotti, Savarese, Ranieri. A disposizione: Rigolini, Barbini, Scurtu, Savarese, Domenichini, Gatti, Simoni. All. Giannini. Reti: 23, 2’ st e 4’ st Marinai, 10’ st Baldini, 23’ st Festelli.