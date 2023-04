Grosseto, così non va: a Terranuova è 1-1

Nemmeno il tempo di festeggiare per i tre punti ottenuti a tavolino contro la Sangiovannese che il Grosseto torna in zona playout. E adesso è scattata anche la contestazione dei tifosi. Il pareggio per 1-1 sul campo del Terranuova Traiana anguaia nuovamente i biancorossi, superati da Tau, Orvietana e Ostia Lido, ed ora in zona playout. Il pari in terra aretina è stato un risultato amaro, frutto di una prestazione opaca. L’avvio di gara è stato a corrente alternata, con qualche guizzo, seppur non insidioso, da entrambe le parti. Grosseto che nel primo tempo ha tenuto bene il campo, ma al 28’ i biancorossi hanno tremato quando Sacconi da dentro l’area ha calciato a botta sicura, trovando però i guantoni di Nannetti. Al 33’ eppure il Grifone passa con un’inserimento senza palla di Pasciuti. Il mediano unionista sfrutta un cross di Bruni e di testa in pallonetto beffa Antonelli. Al 38’ ci prova Giustarini, ma senza la giusta mira, mentre al 44’ Crivellaro si vede annullare un gol per fuorigioco. Nella ripresa il team di Calori agguanta il pari. Ingenuo fallo di mano in area di Bruno; l’arbitro concede il penalty e dal dischetto Benucci spiazza Nannetti. Al 12’ altro gol annullato al Grosseto, stavolta a Giustarini. Il Grosseto perde Giustarini per infortunio e perde anche pesantezza offensiva, con la squadra che si affida per lo più a giocate singole. Nel finale Petrioli ha l’occasione per regalare tre punti ai suoi, ma davanti al portiere del Grosseto calcia alto. Un brivido che porta al triplice fischio. Dopo la fine della gara i tifosi grossetani presenti hanno contestato la squadra. "E’ l’ennesimo rigore contro. C’era. Però poi abbiamo avuto l’occasione per chiuderla e poi per vincerla. E’ un momento un po’ così. Adesso è facile essere demoralizzati. Ne parleremo alla fine. Il 7 maggio tireremo le conclusioni – ha detto il tecnico Roberto Cretaz -. Ci sta girando tutto storto. Il campo non aiutava a giocare. Teniamoci il punto. Ora testa alla Pianese. Dobbiamo tenere viva la speranza della salvezza diretta. Dobbiamo prepararci bene".

TERRANUOVA TRAIANA: Antonelli, Farini, Artini (18’st Petrioli), Bega, Cioce, Gautieri (40’st Neri), Meucci (27’st Schinnea), Massai, Dema (27’st Maloku), Benucci, Sacconi. All. Calori. GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella (44’st Caprioli), Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti, Gomes, Giustarini (25’st Cesaroni), Moscatelli (40’st Battistoni). All Cretaz.

Arbitro: Petraglioni di Termoli. Reti: 33’ Pasciuti, 8’st Benucci.