Grifone, vietato sbagliare Servono i tre punti

Il Grosseto torna in campo dopo una settimana intensa di polemiche relative alla società. I biancorossi oggi alle 14.30 affrontano, per la nona giornata del girone di ritorno, la trasferta di Orvieto. "Una partita vitale": così il tecnico del Grifone l’ha definita. Tra i biancorossi sarà assente lo squalificato Pasciuti, ma è pronto al rientro Giustarini. I convocati. Cirillo, Nannetti, Bruni, Bruno, Ciolli, Crivellaro, Ferrante, Messini, Moscatelli, Veronesi, Battistoni, Carannante, Crtella, Diambo, Giustarini, Aleksic, Cesaroni, Gomes, Rotondo, Scaffidi. Arbitro Costa della sezione di Catanzaro; assistenti Eliso e Ferrara di Castellammare di Stabia.

I biancorossi disputeranno le prossime gare casalinghe a Montalto (con l’Ostiamare, 11 marzo) e Poggibonsi (con l’Arezzo, con il Tau e con la Pianese). La società biancorossa "ringrazia le società Montalto e Poggibonsi per la collaborazione e per aver messo a disposizione l’impianto applicando la tariffa comunale per l’affitto degli stadi (550 euro a gara)". Il Grosseto, inoltre, "ringrazia per la disponibilità anche la società Follonica Gavorrano, che ha richiesto l’importo di 4.500 euro a gara, oltre ad un’assicurazione giornaliera che coprisse gli eventuali danni interni ed esterni alla struttura, al pagamento anticipato e ad una scrittura privata redatta da studio legale di gradimento della società mineraria che tutelasse gli accordi presi".