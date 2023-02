Grifone, verso il derby con l’ipotesi trequartista

Gran parte della seduta di allenamento ieri al "Palazzoli" è stata dedicata da mister Cretaz a situazioni con palle inattive.

Domani non sarà un esordio semplice per il nuovo allenatore che alla sua prima uscita si trova ad affrontare il derby maremmano in trasferta contro il Follonica Gavorrano (35 punti). Un derby, inoltre, ancora più particolare per la presenza di numerosi ex che indosseranno la casacca biancorossa. Il Grosseto (28 punti) si presenta a questo appuntamento dopo la disastrata sconfitta con il Montespaccato e, quindi, con l’obbligo di dare una pronta risposta sia alla dirigenza sia agli sportivi. In settimana il nuovo tecnico ha provato diverse soluzioni, ma noi crediamo che in una gara che presenta determinate caratteristiche difficilmente ci potranno essere dei grandi cambiamenti anche se il modulo che mister Cretaz preferisce è quello con il trequartista. Se ciò dovesse accadere, il giocatore più idoneo in questo ruolo potrebbe essere Cesaroni alle spalle di Gomes e Giustarini ed in questo caso il sacrificato potrebbe essere Aleksic.

Intanto dalla società biancorossa arriva una precisazione. A seguito dei problemi fiscali di rimborso dei biglietti dei tifosi presenti a Città di Castello, infatti, la società spiega che i tifosi potranno ritirare il ticket gratuito per assistere alla partita di domani a Gavorrano oggi dalle 10 alle 18 al Centro sportivo di Roselle. Per chi avesse già acquistato il biglietto basterà presentare il tagliando a Roselle per ricevere il rimborso.