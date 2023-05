Grifone, un’altra domenica di passione

Domenica si conclude la regular season della serie D. Il Grosseto è atteso dalla trasferta in terra lucchese: con inizio alle 15 i biancorossi di mister Cretaz sul terreno dello stadio "Carraia" di Ghivizzano affronteranno la compagine del Ghiviborgo, 43 punti, e tranquilla in classifica. Per continuare a sperare nella salvezza diretta il Grifone deve assolutamente vincere e confidare anche nei risultati delle altre squadre: solo così i playout potranno essere evitati. In realtà potrebbe esserci anche un’altra soluzione che riguarda l’esito del ricorso, presentato dalla società biancorossa, insieme ad altre società, sulla posizione irregolare, per un gran numero di partite, di un giocatore del Seravezza Pozzi, squadra che ora ha 44 punti in classifica. E se il ricorso dovesse essere accolto potrebbe cambiare la griglia dei playout: accanto al verdetto del campo, ormai, il calcio ci ha abituato anche a soluzioni prese dietro la scrivania.

Anche ieri pomeriggio Giustarini (nella foto) e Cretella hanno svolto un lavoro differenziato. Ed in vista dell’ultima giornata di campionato la società biancorossa mette a disposizione dei tifosi, gratuitamente, un pullman: se necessario anche due. Gli interessati possono rivolgersi al Club Portavecchia: Fabio Buglieri 3921675393 e Sandro Serravalle 3475159016.

Vediamo, ora, una curiosità offerta dal sito "Notiziario del Calcio" riguardante il numero dei calciatori andati a segno nel girone E: Poggibonsi 17, Livorno 15, Grosseto 14, Follonica Gavorrano 14, Pianese 14, Arezzo 13, Tau Altopascio 13, Flaminia Civita Castellana 13, Città di Castello 12, Orvietana 12, Montespaccato 12, Trestina 12, Terranuova Traiana 12, Seravezza Pozzi 11, Sangiovannese 10, Ostiamare 9, Mobilieri Ponsacco 8, Ghiviborgo 7.

Le gare di domenica: Poggibonsi-Arezzo; Flaminia-Città di Castello; Ghiviborgo-Grosseto; Follonica Gavorrano-Livorno; Sangiovannese- Ponsacco; Orvietana-Montespaccato; Trestina-Ostia; Terranuova Traiana-Seravezza; Pianese-Tau Altopascio.