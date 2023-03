Grifone, una stangata Multa di 13mila euro

Sarà discusso il 4 aprile il ricorso presentato dal Grosseto contro l’omologazione del risultato della gara con la Sangiovannese. Il match iniziò con oltre 30 minuti di ritardo a causa delle porte troppo basse e la soluzione adottata dalla società aretina (che "scavò" intorno ai pali) fu contestata dai dirigenti biancorossi.

Ma, intanto, da parte del Tribunale nazionale federale arriva una maxi sanzione di 13mila euro "per il mancato rispetto - si legge nel post pubblicato dalla società – dell’accordo stipulato il 13 ottobre 2022 (sotto la presidenza di Salvatore Guida) con la Procura federale con il quale veniva comminata un’ammenda patteggiata di 5mila euro per la mancata comunicazione dell’acquisizione delle quote societarie da parte della società facente capo a Nicola Di Matteo". L’Us Grosseto dice anche che "il legale della società Mattia Grassani, appena depositate le motivazioni, provvederà a ricorrere alla Corte federale d’Appello".

E i grattacapi ci sono anche in campo, perché per il derby con l’Arezzo capolista in programma sabato (inizio alle 15 sul campo neutro di Poggibonsi e a porte chiuse) mister Cretaz non avrà a disposizione diversi giocatori: Ciolli squalificato, Bruno con problemi alla spalla, Messini con problemi muscolari, Diambo da alcuni giorni alle prese con la febbre, Rotondo out fino al termine della stagione per l’infortunio al ginocchio.

Un probabile schieramento, per quello che si è visto in questi giorni di allenamento e considerando la fatica degli Under nella Viareggio Cup, potrebbe essere quello con Nannetti tra i pali, Carannante, Bruni, Ferrante, in linea difensiva, con Crivellaro, Cretella, Pasciuti, Moscatelli a centrocampo e con Giustarini (nella foto in alto) alle spalle di Gomes e Aleksic. Ma il tecnico del Grifone potrebbe presentare soluzioni alternative.