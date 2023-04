Grifone, ultima rifinitura E poi il match con il Tau

Con la rifinitura di stamani i biancorossi completano la settimana di lavoro che domani li vedrà impegnati nella "sfida-salvezza" contro il Tau Calcio Altopascio. Sul campo neutro dello stadio "Lotti" di Poggibonsi, infatti, Ciolli e compagni ospiteranno l’undici allenato da Favarin nella gara valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno. Un match, che verrà disputato a porte chiuse, che assume un valore fondamentale per tutte e due le squadre, che sono separate da un punto in classifica (Grosseto 34 e Tau 33), che cercheranno entrambe la vittoria: un risultato di parità potrebbe avere scarso significato ai fini della corsa per la salvezza. Vale sempre la pena ricordare che la società del patron Gianni Lamioni è in attesa della decisione della Corte sportiva d’appello federale in relazione alla gara con la Sangiovannese: se dovessero arrivare i tre punti….Ma restiamo al presente. Dopo il successo di Civita Castellana contro la Flaminia la compagine di mister Roberto Cretaz ha acquisito una maggiore consapevolezza della propria forza. Aver realizzato quattro reti a quella che era la sesta forza del girone è stato davvero un segnale forte che ha accresciuto l’autostima e la convinzione nei propri mezzi. E dopo la prima vittoria esterna per il tecnico valdostano potrebbe arrivare anche il primo successo "interno" sia pure in campo neutro. In settimana grande lavoro svolto dai biancorossi: unico assente Aleksic anche ieri fermo. Sullo schieramento piena fiducia al 3-5-2 da parte di mister Cretaz che dovrebbe confermare l’undici della settimana scorsa anche se in settimana ha provato valide alternative. A dirigere la partita Grosseto-Tau Calcio Altopascio è stata designata la seguente terna: arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro; assistenti Luca Gibin di Chioggia e Antonio Giangregorio di Padova. La gara si svolgerà a porte chiuse, ma i biancorossi potranno "sentire" il sostegno dei propri tifosi presenti fuori dalla stadio. Un lutto nella tifoseria biancorossa. È deceduto, dopo una malattia, Giovanni Pieri, 83 anni, tifoso biancorosso da sempre, e padre di Marco massaggiatore del Grosseto durante la gestione di Piero Camilli. Condoglianze della redazione alla famiglia.