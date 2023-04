Grifone, tira un’aria nuova "Una grande prestazione"

Nell’uovo di Pasqua mister Cretaz ha trovato la prima vittoria della sua gestione biancorossa. Sul campo della Flaminia, squadra impegnata nella corsa dei playoff, il tecnico del Grifone, che aveva definito questo match come la "gara della svolta" in questo finale di campionato, è riuscito ad ottenere tre punti che rappresentano un’autentica boccata di ossigeno e che fanno ben sperare in chiave salvezza.

"Abbiamo disputato un primo tempo bellissimo, forse, tra le migliori prestazioni da quando sono arrivato – ha detto il patron Giovanni Lamioni –, anche se nella ripresa abbiamo sofferto per merito della Flaminia. Una prova di abnegazione e di sacrificio ed i ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo unito e coeso che ha anche qualità tecnica, gli ingredienti necessari per raggiungere la salvezza che è il nostro obiettivo. Ora ci godiamo questa vittoria ed abbiamo dieci giorni di tempo per preparare un’altra sfida. Auguro a tutti una serena Pasqua ed in modo particolare ai tifosi che anche questa volta ci hanno seguito in trasferta".

"Una prova di grande sacrificio e di sofferenza – ha affermato il direttore generale Filippo Vetrini – con un primo tempo che poteva assumere contorni storici. Alla fine, poi, abbiamo rischiato anche l’incredibile beffa. Abbiamo conquistato tre punti di platino e possiamo goderci una buona Pasqua e la squadra, libera mentalmente, può pensare alla prossima sfida con maggiore serenità".