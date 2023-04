Grifone, testa a domenica Aleksic e Messini in forse

Seduta di allenamento dedicata in gran parte agli schemi offensivi per i biancorossi di mister Roberto Cretaz quella di ieri pomeriggio sul terreno dello stadio "Zecchini" in vista della sfida con Tau Altopascio in programma domenica, con inizio alle 15, a porte chiuse, che si svolgerà in campo neutro a Poggibonsi. Il match potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube della società biancorossa con la collaborazione di Grosseto Sport-Tv.

Il Grosseto arriva dalla squillante vittoria ottenuta in casa della Flaminia mentre l’undici di mister Giancarlo Favarin è stato fermato fra le mura amiche dal Livorno. Una "sfida-salvezza", come ce ne saranno altre in queste ultime quattro giornate di campionato caratterizzate da scontri diretti.

Tutti i giocatori biancorossi sono a disposizione del tecnico (che domenica dovrà fare a meno dello squalificato Carannante) e soltanto l‘attaccante Aleksic ed il difensore Messini hanno svolto un lavoro differenziato. Sullo schieramento di domenica non ci dovrebbero essere grandi novità: forse un ritocco nella zona centrale del campo. Il Club Portavecchia, intanto, rinnova l’invito ai tifosi e agli sportivi maremmani, ad essere presenti fuori dallo stadio "Lotti" per far sentire il proprio sostegno ai giocatori biancorossi attraverso questa insolita modalità.