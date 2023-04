Grifone, si aspettano punti dalla Corte di Appello

La "partita delle comiche" tra Sangiovannese e Grosseto, ormai, ha assunto contorni nazionali che hanno attirato l’attenzione anche dei quotidiani sportivi. Ed anche per questo motivo sta salendo la curiosità per la sentenza che la Corte d’appello federale emanerà domani a seguito del ricorso presentato dall’Us Grosseto contro la decisione del Giudice sportivo il quale, dopo aver chiesto un supplemento del rapporto arbitrale, ha omologato il risultato (1-1). La gara era iniziata con oltre mezzora di ritardo per l’altezza non regolare delle porte, "regolarità", poi, ottenuta dopo che il direttore di gara, l’arbitro Caggiari di Cagliari, aveva invitato i dirigenti della società valdarnese a scavare un solco, profondo 10 centimetri, sulla linea delle stesse due porte. Ovviamente la società del Grifone ha chiesto la vittoria per 3-0 a tavolino. Una decisione quella della Corte d’Appello che, sicuramente, farà giurisprudenza, vista la singolarità del caso.

E’ chiaro che i biancorossi, se la sentenza della Corte d’Appello dovesse essere favorevole al Grosseto, biancorossi farebbero un bel salto in una classifica così corta, andando a 36 punti. Restando, però, ai punti conquistati sul campo il Grosseto domenica li dovrà andare a prendere con la Terranuova Traiana, penultima, con 31 punti.

Ieri pomeriggio allenamento al "Palazzoli" con mister Cretaz: tutti i giocatori a disposizione con Messini che ha lavorato però a parte.