Grifone show: otto reti a Calcio nel test con il Sant'Andrea

Grosseto a valanga nell’allenamento congiunto con il Sant’Andrea in scena ieri allo Zecchini. 8-1 il risultato finale per i ragazzi di Bonuccelli.

Al 9’ primo squillo del Grifone con Giustarini che da trenta metri su calcio di punizione manda la sfera sulla traversa. L’azione resta nell’are di rigore degli ospiti e dopo un minuto, al 10’, Rinaldini su un cross proveniente da destra anticipa tutti ed insacca.

Al 13’ il Sant’Andrea va vicino al pareggio: punizione dalla tre quarti il portiere Raffaelli esce a vuoto e Grotti con un colpo di testa manda la sfera sulla traversa. Po l’azione sfuma. Al 21’ esce Morelli ed entra Carannante. Al 22’ è ancora Giustarini che colpisce il palo su punizione. Svarione della retroguardia biancorossa e al 23’ Salvadori con un preciso rasoterra da destra trova l’angolino lontano della porta difesa da Raffaelli. Al 36’ Aprili porta in vantaggio il Grosseto al termine di una doppia conclusione e un minuto dopo è Rinaldini che fissa il momentaneo tris. Al 39’ Giustarini porta a quattro le reti per i biancorossi. Nella ripresa la solita girandola delle sostituzioni. Al 28’ Riccobono, da poco entrato, con un tiro da fuori area sorprende il portiere e porta a cinque le marcature. Poco dopo è Sabelli a fare il sesto centro. Ancora Riccobono a segno per due volte: e sono otto gol dei biancorossi.

Il tabellino della partita.

Grosseto: Raffaelli, Morelli, Cretella, Schiaroli,. Giustarini, Rinaldini, Aprili, Macchi, Giannassi, Generali, Saio. A disp.: Druetto, Bruni, Carannante, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Giuliani, Barontini, Moscatelli, Presicci, Arcuri, Fregoli, Guadalupo. All.: Bonuccelli.

Sant’Andrea: Comparini, Brasini, De Masi, Amorevoli, Pizzuto, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Salvadori. A disp.: Cogno, De Michele, Biagiotti, Gatti, Marrucci, Gobbi, Lelli, Veglianti, Battistini, Carbone, Leopardo. All.: Cinelli.

Arbitro: Paolini (Uisp).

Reti: 10’ pt Rinaldini (G), 23’ pt Salvadori (SA), 36’ pt Aprili (G), 37’ pt Rinaldini (G), 39’ pt Giustarini (G), 28’ st Riccobono, 34’ st Sabelli, 42’ st Riccobono.

Angoli 7-2 per il Grosseto.