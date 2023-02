Grifone, Roberto Cretaz è il nuovo allenatore

Una giornata convulsa, fatta di telefonate continue in casa del Grosseto alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Liguori. E poi in tarda serata l’ufficializzazione da parte della società biancorossa: è Roberto Cretaz il nuovo allenatore del Grosseto. Questo il comunicato che la società biancorossa ha diramato alle 21.59 di ieri: "L’Us Grosseto 1912 comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Roberto Cretaz, classe 1977, di Aosta, ex calciatore e reduce da un’esperienza pluriennale da allenatore di Pdha, Lg Trino e Castellanzese". Il neo allenatore biancorosso sarà presentato oggi alle 11.30 allo stadio Carlo Zecchini. La conferenza stampa di presentazione è aperta anche ai tifosi. Come scritto nel comunicato, Cretaz ha allenato il Pdha per molti anni. Per l’esattezza cinque, ma non in maniera ininterrotta. Inoltre quest’anno Cretaz aveva iniziato il campionato con la Castellanzanese, ma dopo appena 5 giornate (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) il rapporto si era concluso perché il mister si era trovato costretto a lasciare per motivi personali. Domenica il patron Lamioni aveva parlato di Giancarlo Favarin come nuovo allenatore. Ma ieri era stato lo stesso mister a dirci per telefono che la cosa stava tramontando. "Sono stato contattato da Filippo Vetrini, ma non ho saputo più nulla. Forse è stato tutto rimandato oppure si stanno guardando intorno per fare un’altra scelta". E Favarin è stato buon profeta, dato che Cretaz è il nuovo mister.