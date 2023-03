Grifone, problemi di formazione Ma servono i 3 punti

Davvero tanti problemi per mister Cretaz in vista della gara di sabato a Montalto di Castro contro l’Ostia Mare dopo la "batosta" arrivata dal giudice sportivo. Oltre ai cinque squalificati (Ciolli, Crivellaro, Ferrante, Cretella, Caprioli) infatti il tecnico del Grifone è alle prese anche con la scelta dei quattro under per cui anche il modulo potrebbe tornare al 4-3-3. Una cosa è certa: il Grosseto ha bisogno dei tre punti. Inutili altre considerazioni. Ed in attesa che la squadra vinca sul campo la società del patron Gianni Lamioni pensa anche ad iniziative di carattere sociale come il progetto "Un calcio all’abuso", che si avvale della collaborazione e del patrocinio di Us Grosseto 1912. Il progetto, si legge nel sito ufficiale, nasce dalla collaborazione dello studio di criminologia sociale della dottoressa Sara Bardi e dello studio di criminalistica della dottoressa Elena Angelini con il patrocinio di Us Grosseto 1912. Lo scopo della collaborazione è promuovere un percorso di sensibilizzazione contro la violenza di genere e l’uso di sostanze stupefacenti. Il progetto verrà proposto alle scuole superiori perché è in questa età di passaggio che si può manifestare il rischio di uso di droghe e alcool con il conseguente abbandono scolastico.