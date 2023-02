Grifone, parla Lamioni Incontro pubblico in teatro

Sarà una settimana ricca di eventi in casa Grosseto Calcio. Si parte domani alle 18 al teatro Moderno con "90 giorni di Grosseto: un patto con la città". Il patron Giovanni Lamoni incontrerà stampa, cittadini e tifosi per parlare di presente e futuro. Domenica, poi, in occasione del derby casalingo con il Livorno, la società ha indetto la "Giornata Biancorossa". Come prassi non saranno validi gli abbonamenti in qualsiasi settore dello stadio, salvo le tessere sponsor. I dirigenti raccomandano ai tifosi, per evitare poi code alle biglietterie, di acquistare i tagliandi d’ingresso nelle seguenti ricevitorie: Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Bar Sport, Edicola il Semaforo. I biglietti, inoltre, possono essere acquistati anche nel circuito Ciaotickets. Inoltre coloro che erano presenti a Città di Castello e non hanno usufruito del rimborso del biglietto potranno acceder gratuitamente telefonando al numero 328-3685948.

E contro il Livorno servirà un pronto riscatto, perché dopo la sconfitta con il Follonica Gavorrano il Grosseto è scivolato nuovamente in zona playout. Per il nuovo allenatore Cretaz, da cinque giorni sulla panchina biancorossa, si è trattato di un esordio amaro. Ancora una volta è stato sbagliato l’approccio alla gara, ancora una volta i biancorossi hanno regalato il primo tempo agli avversari. Crediamo che non ci siano giustificazioni per i giocatori dal momento che la società ha fatto, e sta facendo, tutto il possibile per mandarli in campo senza alcuna preoccupazione.